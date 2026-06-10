"Scuole Superiori Sicure": il 17 giugno l'incontro pubblico sulla sicurezza e la manutenzione degli istituti di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si terrà mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 16:30, nell’Aula consiliare “Renato Pucci”, l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Scuole Superiori Sicure”, dedicato alla programmazione, al monitoraggio e alla partecipazione sulla manutenzione degli istituti di istruzione secondaria di II grado del territorio.
Il progetto nasce dall’esigenza di superare la gestione emergenziale delle criticità manutentive, costruendo un metodo strutturato e continuativo basato su tre parole chiave: programmare, monitorare, coinvolgere.
Pur essendo l’edilizia scolastica degli istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune intende rafforzare il proprio ruolo di garante territoriale, promuovendo trasparenza e prevenzione attraverso un Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente.
All’incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno:
Daniele Parrucci — Consigliere metropolitano delegato all’Edilizia scolastica, Città Metropolitana di Roma Capitale
Claudio Dello Vicario — Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale, Servizio 1
Luigi Paoletti — Responsabile U.O.T. 4
Stefania Tinti — Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione
Alessandra Lecis — Consigliera comunale, Presidente della Commissione Istruzione e Cultura
La cittadinanza, le famiglie, il personale scolastico e gli studenti sono invitati a partecipare. Ingresso libero.