 "Scuole Superiori Sicure": il 17 giugno l'incontro pubblico sulla sicurezza e la manutenzione degli istituti di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Scuole Superiori Sicure”: il 17 giugno l’incontro pubblico sulla sicurezza e la manutenzione degli istituti di Civitavecchia

Giu 10, 2026 | Civitavecchia, Politica, Scuola

liceo classico gugliemotti civitavecchia 1

Si terrà mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 16:30, nell’Aula consiliare “Renato Pucci”, l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Scuole Superiori Sicure”, dedicato alla programmazione, al monitoraggio e alla partecipazione sulla manutenzione degli istituti di istruzione secondaria di II grado del territorio.

Il progetto nasce dall’esigenza di superare la gestione emergenziale delle criticità manutentive, costruendo un metodo strutturato e continuativo basato su tre parole chiave: programmare, monitorare, coinvolgere.

Pur essendo l’edilizia scolastica degli istituti superiori di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune intende rafforzare il proprio ruolo di garante territoriale, promuovendo trasparenza e prevenzione attraverso un Tavolo Tecnico Interistituzionale permanente.

All’incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno:

Daniele Parrucci — Consigliere metropolitano delegato all’Edilizia scolastica, Città Metropolitana di Roma Capitale

Claudio Dello Vicario — Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale, Servizio 1

Luigi Paoletti — Responsabile U.O.T. 4

Stefania Tinti — Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione

Alessandra Lecis — Consigliera comunale, Presidente della Commissione Istruzione e Cultura

La cittadinanza, le famiglie, il personale scolastico e gli studenti sono invitati a partecipare. Ingresso libero.