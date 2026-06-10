L'IC Via XVI Settembre celebra le eccellenze della matematica: premiati gli studenti protagonisti a livello nazionale • Terzo Binario News

Si sono svolte, presso l’Aula Pucci di Civitavecchia, le premiazioni degli alunni dell’Istituto Comprensivo Via XVI Settembre che si sono distinti in importanti competizioni matematiche nazionali, portando lustro alla scuola e alla città.

Gli studenti premiati hanno partecipato a due diverse competizioni di rilievo. Due alunni dell’istituto sono riusciti a raggiungere le finali dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano, confrontandosi con i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Particolarmente significativo anche il risultato ottenuto da dieci studenti che hanno preso parte all’undicesima edizione del Torneo Nazionale Geometriko, svoltosi a Salerno alla fine del mese di maggio. La competizione, che si svolge a coppie, ha visto gli alunni dell’IC Via XVI Settembre conquistare l’intero podio: una coppia si è classificata al primo posto e un’altra al secondo, confermando l’eccellenza raggiunta dall’istituto in questa disciplina.

Geometriko è un innovativo modello ludo-didattico finalizzato allo sviluppo e al potenziamento della cognizione geometrica. Il percorso prevede tornei di classe, d’istituto e regionali, fino ad arrivare alle finali nazionali. Per l’IC Via XVI Settembre si tratta della seconda vittoria nazionale consecutiva, un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto da studenti e docenti.

Il gioco si basa sulla teoria dei quadrilateri e utilizza specifiche carte dedicate a quadrilateri, definizioni, teoremi e flash card. Oltre all’aspetto competitivo, il torneo rappresenta anche un’importante occasione di crescita personale e sociale, permettendo ai partecipanti di stringere amicizie con coetanei provenienti da tutta Italia.

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni agli studenti dell’IC Via XVI Settembre per gli straordinari risultati ottenuti nelle competizioni matematiche nazionali», dichiara il consigliere comunale Luca Grossi. «Questi successi sono il frutto dell’impegno, della passione e della dedizione dei ragazzi, ma anche del prezioso lavoro svolto quotidianamente dai docenti e dall’intera comunità scolastica. Vedere giovani di Civitavecchia distinguersi a livello nazionale, conquistando risultati così prestigiosi, è motivo di orgoglio per tutta la città. A tutti loro va il mio plauso e l’augurio di continuare a coltivare la curiosità, lo studio e l’amore per la conoscenza».