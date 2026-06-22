La Oriens Civitavecchia brilla al quinto trofeo nazionale “Primi Passi e Giovani Promesse” della FISR-Skate Italia • Terzo Binario News

Importanti risultati per l’ASD Oriens-Civitavecchia al 5° Trofeo Nazionale “Primi Passi e Giovani Promesse” della FISR-Skate Italia, svoltosi a Roccaraso dal 6 al 14 giugno 2026.

L’atleta Elisabetta Di Cicco ha conquistato un prestigioso 3° posto nella massima categoria “Giovani Promesse G”, una delle più competitive dell’intera manifestazione. Ottime prestazioni anche per Elisa Moggi, Nicole Mancini, Gaia Poce, Alessia Tartaglia, Loi Giada e Alice Rocchetti, che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive categorie delle Giovani Promesse.

Da segnalare inoltre l’esordio della giovanissima Federica Zuffanti, 10 anni, che ha conquistato un eccellente 7° posto nella categoria “Giovani Promesse A”, confermando talento e grandi potenzialità per il futuro.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli allenatori Ennio e Luana Ricciutelli, che hanno sottolineato come questi risultati rappresentino l’ennesima conferma della qualità del lavoro svolto dalla società e dell’impegno quotidiano degli atleti, sempre più protagonisti nelle competizioni nazionali.