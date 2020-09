Scuole di Ladispoli: bene come staticità, male prevenzione incendi, caldaie e agibilità - Terzo Binario News

Oltre la metà delle scuole di Ladispoli possiede il certificato di collaudo statico mentre è un disastro sul fronte della prevenzione incendi, omologazione della centrale termica e certificato di agibilità.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso nota la situazione circa le scuole italiane dal pinto di vista della sicurezza, aggiornando i dati all’anno scolastico 2018-2019, quindi sono esclusi gli interventi effettuati dal giugno 2019 ad oggi.

Per quanto concerne Ladispoli, il 55% dei plessi è munito di certificato di agibilità. La situazione invece peggiora nettamente in fatto di omologazione di centrale termica, della quale sono dotati appena il 37,5% degli edifici. Precipita poi in fatto di agibilità e prevenzione incendi: nel primo caso siamo al 35%, nel secondo appena al 25% ovvero solo una scuola su quattro.

L’andamento coincide abbastanza fedelmente analizzando i dati in base al grado scolastico.