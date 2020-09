La Argo Ladispoli riparte da Cinecittà World: corsi da soccorritori cinofili - Terzo Binario News

L’associazione Argo Ladispoli riparte!! Questi mesi di “fermo”,per quanto riguarda gli eventi,sono stati momenti utili per prepararci al meglio e riprendere progetti sospesi.

Il 12 settembre saremo presenti, in collaborazione con il centro cinofilo Akun Island, presso Cinecitta’ World di Castel Romano (RM) per far conoscere il nuovo progetto P.S.C (piccolo soccorritore cinofilo) e il corso BAU ( Primo Soccorso Cinofilo brevettato per Adulti ), nella stessa occasione presenteremo la prima rivista dedicata a tutti i bambini.Verrà distribuita gratuitamente ai bambini presenti all’evento e poi messa a disposizione anche sulla nostra pagina ufficiale Facebook.

Ma non finisce qui ci saranno altre sorprese!!Ricordiamo che la nostra associazione e’ sempre presente sul territorio anche come punto di raccolta pappe,che poi distribuiremo ai diversi rifugi e canili e alle famiglie in difficoltà con i propri amici a 4 zampe.