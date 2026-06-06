Scout per un giorno: successo per l’Open Day di Agesci Cerveteri 1 a Valcanneto • Terzo Binario News

Una giornata all’insegna del gioco, della condivisione e della scoperta dello scoutismo. Ed è stato un vero successo di pubblico e apprezzamento da parte di tutti partecipanti alla manifestazione di presentazione dell’articolato mondo dello scout organizzato nel bosco di Valcanneto sabato scorso 30 maggio.

Infatti il Gruppo Scout AGESCI Cerveteri 1 ha voluto esattamente sviluppare qui il centro delle varie attività: un Open Day aperto a tutte le famiglie del territorio, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il loro metodo e soprattutto i valori che, da oltre quarant’anni, guidano le molteplici opere educative del gruppo.

Patrocinato dal comune di Cerveteri, i ragazzi hanno realizzato un vero e proprio mini campo scout, con alzabandiera, cucina da campo, tavolo sopraelevato costruito con legature e una tenda montata per l’occasione.

Per tutta la giornata bambini, ragazzi e genitori hanno potuto così essere coinvolti in prima persona nei tornei, giochi, azioni pratiche e botteghe dedicate ai nodi scout e alle segnalazioni Morse, tutte ideate e gestite direttamente dai giovani del gruppo. Alla cerimonia dell’alzabandiera presente anche la sindaca Elena Gubetti, che ha voluto portare il proprio saluto sottolineando il valore educativo e sociale dello scoutismo, capace di formare cittadini responsabili, attenti alla comunità e disponibili al servizio verso gli altri. L’iniziativa ha suscitato interesse e curiosità tra le famiglie presenti, alcune delle quali hanno chiesto informazioni per avvicinare i propri figli alle attività del gruppo nei prossimi anni. Un risultato che conferma quanto sia importante creare occasioni di incontro e partecipazione sul territorio. Il Cerveteri 1 ha quindi salutato con grande entusiasmo tali progetti, avallati anche dall’aspetto istituzionale che ha voluto fare sentire la sua vicinanza compreso l’ufficio sport e cultura per il sostegno ricevuto. Infine un ringraziamento a tutte le famiglie che hanno condiviso questa giornata, contribuendo a rendere ancora più viva la presenza dello scoutismo a Valcanneto e nelle località vicine, sicuri di un proficuo futuro per i tanti giovani del territorio.

Danila Tozzi