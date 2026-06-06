Scomparsa da due giorni in Puglia, 27enne salvata dagli agenti di Roma Capitale a San Pietro • Terzo Binario News

È grazie alla professionalità, alla capacità di osservazione e alla sensibilità degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale se una giovane donna di 27 anni, allontanatasi dalla propria abitazione in Puglia e ricercata da due giorni, è stata individuata e soccorsa nella mattinata di ieri nella zona di San Pietro.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli operanti, appartenenti all’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), hanno notato la presenza della ragazza, subito apparsa in evidente stato di fragilità e disorientamento. Spaventata e in stato confusionale, la giovane necessitava di un intervento tempestivo e particolarmente delicato.

Gli agenti, cogliendo prontamente i segnali di disagio, sono riusciti a instaurare con la donna un rapporto di fiducia, assistendola con grande attenzione e garantendole costante supporto e rassicurazione. Un approccio umano e professionale che si è rivelato determinante per metterla in sicurezza e consentire i successivi accertamenti.

Grazie al coordinamento con la Centrale Operativa “Lupa”, è emerso che la 27enne si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione il 3 giugno scorso e che nei suoi confronti era stata attivata una nota di ricerca.

Accertata la situazione, gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha preso in carico la giovane per le cure necessarie. Contestualmente è stata rintracciata la madre, prontamente informata, che si è messa subito in viaggio verso Roma per ricongiungersi con la figlia.

Profonda la gratitudine espressa dalla donna nei confronti della Polizia Locale della Capitale. Un ringraziamento che testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti, capaci di coniugare prontezza operativa, competenza e umanità nella gestione di situazioni particolarmente delicate, contribuendo in maniera determinante al positivo epilogo della vicenda.