Dal 9 giugno lavori Acea al Casaletto Rosso di Civitavecchia • Terzo Binario News

Prenderanno il via il prossimo 9 giugno i lavori di scavo e posa di una nuova condotta idrica lungo via del Casaletto Rosso, nel tratto compreso tra il civico 62 e l’intersezione con via dei Ligustri.

L’intervento, commissionato da Acea Ato 2, rientra in un più ampio programma di miglioramento e ammodernamento della rete idrica cittadina e interesserà un tratto di circa 1.500 metri. La durata stimata dei lavori è di circa 90 giorni.

Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza, la circolazione sarà regolata mediante impianti semaforici da cantiere e segnaletica temporanea. Al termine delle operazioni di scavo e posa della nuova condotta, sarà eseguito il completo ripristino del manto stradale.

«Parliamo di un intervento importante e atteso, che l’Amministrazione ha più volte sollecitato ad Acea insieme ai residenti della zona» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. «Avremmo auspicato di vedere partire questi lavori prima, ma le complessità legate agli interventi sulla rete idrica hanno determinato una serie di slittamenti nelle fasi operative. Ora si entra finalmente nella fase esecutiva di un’opera che consentirà di migliorare l’efficienza del servizio idrico e di intervenire su una porzione significativa della rete. Ma c’è un altro aspetto che i residenti attendono da tempo: al termine dei lavori sarà infatti effettuato il ripristino del manto stradale lungo il tratto interessato. È una richiesta che abbiamo raccolto più volte dai cittadini e che finalmente potrà trovare risposta con il completamento dell’intervento. Continueremo a seguire con attenzione l’andamento del cantiere, mantenendo un confronto costante con Acea affinché i tempi previsti vengano rispettati e i disagi siano contenuti il più possibile».

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso interessato dai lavori e ringrazia fin da ora residenti e automobilisti per la collaborazione.