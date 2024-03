Scorie nucleari nella Tuscia, "assolutamente no" • Terzo Binario News

Intervento dei consiglieri montaltesi Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Angelo Di Giorgio

“In più occasioni la Sindaca in incontri pubblici informava che avrebbe fatto quanto in suo potere per organizzare a Montalto di Castro un secondo evento di massa per rimarcare il netto no alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Non è stato organizzato niente. Nessuna manifestazione, nessun incontro, nessuna assemblea pubblica, niente di niente.

Nessuna convocazione di Consiglio Comunale per deliberare un atto condiviso insieme alla minoranza e dibattere sul da farsi. Anche questo è un altro impegno non mantenuto dalla Sindaca.

Nessun commento e silenzio assoluto anche rispetto alla grande e purtroppo negativa notizia del ritiro dell’auto candidatura del Comune di Trino Vercellese in Piemonte.

Quindi Montalto ritorna prepotentemente in prima linea tra le zone idonee ad accogliere il deposito.

Mentre in altri comuni del viterbese come Corchiano c’è una mobilitazione continua della pubblica amministrazione da noi vige il silenzio.

Non basta partecipare ad un corteo facendosi fotografare mentre si tiene con le mani uno striscione no scorie. Ci domandiamo quanti dei nostri consiglieri di maggioranza sanno cos’è il deposito, cosa conterrà, come sarà fatto ?

Già il nostro territorio risulta essere sotto attacco per le numerose autorizzazioni all’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, nuove centraline e chissà che altro, il deposito sarebbe il colpo di grazia”.

I consiglieri di opposizione

Benni Luca Brizi Angelo Corniglia Francesco e Di Giorgio Angelo