Studenti corsi alla Melone di Ladispoli, accoglienza gestita dall'Alberghiero • Terzo Binario News

È una scuola che da sempre ha scelto di puntare sul valore aggiunto di una formazione interculturale e su un approccio educativo pronto a confrontarsi con le più importanti realtà internazionali: l’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” torna anche quest’anno ad accogliere una delegazione di studenti stranieri continuando a proporsi nel territorio come protagonista e promotore di una strategia formativa aperta allo scambio culturale e al confronto fra realtà educative diverse.

E giovedì 21 marzo, a dare il benvenuto agli allievi provenienti dal Collège Giraud di Bastia (Corsica), ospiti della “Corrado Melone”, c’erano gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli (V SB) coordinati dal Prof. Pasquale Fierro, Docente di Sala dell’Istituto di via Federici.

“Siamo felici di proseguire nella nostra tradizione di vicinanza e di amicizia con l’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” – ha sottolineato la Prof.ssa Carmela Panzella, Docente di Inglese dell’Istituto Alberghiero, che ha accompagnato gli allievi insieme al Prof. Fierro – con il quale condividiamo da sempre una prospettiva di apertura al territorio basata su importanti sinergie e collaborazioni professionali.

Ogni esperienza di internazionalizzazione – ha aggiunto la Prof.ssa Panzella – come quelle che hanno visto coinvolti i nostri allievi a Treviri, porta con sé una straordinaria forza propulsiva in grado non soltanto di potenziare le competenze linguistiche, ma anche e soprattutto di ampliare gli orizzonti mentali ed esistenziali, consentendo di entrare in contatto diretto con altre culture, nella prospettiva di quell’ ‘educazione alla mondialità’ che rimane un obiettivo primario della formazione e un insostituibile percorso di crescita umana e professionale”.