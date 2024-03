Scorie nucleari a Montalto, "finalmente un consiglio comunale a tema" • Terzo Binario News

Nota dei consiglieri Benni, Brizi, Corniglia e Di Giorgio

“Apprendiamo da una chat su WhatsApp che la Sindaca ha intenzione di portare nel prossimo consiglio comunale del 2 aprile (speriamo in un orario più consono e non alle undici come per quello del primo marzo) una proposta di delibera di contrarietà al Deposito di scorie radioattive.

La norma prevede l’invio della convocazione con i testi delle proposte all’ordine del giorno ai consiglieri, ma oramai siamo abituati a tutto.

Ci voleva una decisa presa di posizione ed un forte richiamo alla Sindaca per togliere dal cassetto un impegno che era stato promesso mesi fa ? Capiamo il suo imbarazzo nel dover essere stata quasi costretta a rimediare a questa mancanza, ma a questo serve l’opposizione e si ricordi Sindaca che il contraddittorio, anche duro, rappresenta la miglior garanzia per i cittadini.

Attendiamo di leggere i contenuti della proposta preparata dalla sola maggioranza e ci confronteremo in consiglio comunale dove ribadiremo ancora la nostra ferma contrarietà al deposito”.

I consiglieri comunali di opposizione Benni Luca, Brizi Angelo, Corniglia Francesco, Di Giorgio Angelo