Scoperta pirotecnica: fuori d'artificio nascosti sotto il veicolo • Terzo Binario News

Vista la sua pericolosità il materiale viene sequestrato dalla Polizia locale, caccia al responsabile

Era in servizio di vigilanza nella zona di Ostia Antica, la pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, quando è stata avvicinata da un cittadino che, mentre era a passeggio con il proprio cane, aveva notato poco prima uno scatolone abbandonato e in parte occultato sotto il vano motore di un’auto in sosta.

Al suo interno il signore aveva scorto quelli che, a prima vista, potevano sembrare articoli pirotecnici. Gli agenti, raggiunto il luogo indicato, hanno potuto appurare la presenza all’interno del contenitore di 25 cilindri contenenti prodotti esplodenti, con innesco costituito da miccia.

Considerata la pericolosità del materiale, altamente infiammabile, gli operanti hanno posto sotto sequestro tutto il materiale, avviando le indagini del caso per risalire al responsabile dei fatti.