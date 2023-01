Scoperta a Civitavecchia una "casa degli orrori" con almeno 15 gatti chiusi da settimane senza cibo • Terzo Binario News

Chiamati dai vigili del fuoco, sono intervenuti i volontari di “Emergenze Pelose”: c’è da trovare una sistemazione ai poveri mici

Questa è una storia che sarebbe degna di finire in una di quelle trasmissioni americane che raccontano degli accumulatori seriali o di quelle persone che vivono in case piene di rifiuti.

Solo che stavolta loro malgrado sono stati dei poveri animali a subire le conseguenze della follia umana. Ecco quello che raccontano i volontari di Emergenze Pelose, un’associazione che si occupa di animali, con sede ad Allumiere, ma che stavolta è stata chiamata per un intervento davvero incredibile a Civitavecchia.

I volontari portano via i mici

“Pensavamo di aver visto tutto, ma dopo questi giorni ci siamo dovuti ricredere, siamo intervenuti su richesta dei vigili in un appartamento dove venivano tenuti chiusi circa 15 gatti da circa 20 giorni, senza una persona che se ne occupasse.

Giovedì mattina in seguito alla segnalazione di cattivo odore da parte dei vicini i pompieri di Civitavecchia hanno forzato la finestra e sono entrati in questo che era diventato un vero e proprio carcere per queste povere anime, si sono trovati di fronte ad uno scenario tragico: gatti e feci di gatti in ogni angolo, non c’era la possibilità neanche di mettere le scarpe su una mattonella senza escrementi, circa 10 lettiere stracolme e coperte e stracci dappertutto, uno scena apocalittica che nel 2023 non pensavamo possibile. Noi siamo stati contattati in aiuto, siamo andati con l’idea di fare le foto ai gatti e di cercare casa, ma una volta entrati non potevamo permettere che degli esseri viventi vivessero in quelle condizioni neanche un’ora di più.

Volontari al lavoro

Siamo riusciti a prendere 10 gatti, purtroppo sembra che gli altri a seguito dell’intervento dei pompieri siano fuggiti dalla finestra forzata… Ora abbiamo bisogno di voi sono tutti gatti adulti, non sappiamo se sono sterilizzati o meno, non sappiamo i sessi ed il mantello sappiamo solo che da stasera non dormiranno più in uno schifo fra i loro escrementi, vi chiediamo una mano a tutti gli amanti dei gatti, uno stallo, un’adozione qualsiasi cosa è utile, sono gatti abituati a vivere solo dentro casa e per loro cerchiamo una sistemazione dignitosa. Aiutateci anche solo con una condivisione.

Solo una delle immagini terribili

Le peggiori foto della casa ve le risparmiamo volentieri, ma abbiamo fotografato i nostri volontari Mara, Samuele e Debora per l’intervento che li ha visti impegnati per 2 giorni. Senza il loro coraggio e voglia di fare ancora i gatti starebbero soffrendo fra quelle mura ad un passo dal centro”.

Come spiega la dottiressa Angela Mellini, veterinaria dell’associazione, ci si è dovuti muovere in casa cercando di non far spaventare i mici. “Ce ne sono almeno un altro paio – die – con le gabbie trappola, col cibo, speriamo di riuscire a prenderli. Povere bestie. Erano denutriti, disidratati, perdevano il pelo: era da giorni che erano stati abbandonati”.

Sui responsabili di tale ignominio non si sa molto: forse uno sfratto, forse litigi tra affittuari e proprietari… Forse i vigili, municipale e Asl ne verranno a capo, ma adesso l’emergenza è … davvero pelosa..