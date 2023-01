Ugo e Kora, due storie diverse: facciamole finire con due adozioni • Terzo Binario News

Il posto si trova in una casa nuova per UGO un cagnolone che e’ sempre vissuto con noi non si può partire e lasciarlo solo mandandolo così in canile, ma la sua sofferenza non conta proprio nulla?

Aiutiamolo noi a trovare una mamma giusta che lo ami e non lo faccia finire in canile, è urgente Ale 3451223759 Anto 3400624603 si trova in Sicilia, no gatti ed è urgentissimo trovargli una casa. La sua padroncina deve trasferirsi in Regno unito con la mamma e lui non può andare…

Poi c’è KORA Pit bull, nata il 7.9.2016, taglia media, è buona e molto tranquilla, anche con i suoi simili, abituata alla vita in appartamento.

In canile é molto spaventata ma quando esce in passeggiata è un altro cane : felice e gioiosa. Adozione consigliata a persone con esperienza.

Lei è Kora, nella foto del titolo Ugo

KORA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Oppure venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159