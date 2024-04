Scontro tra autobus a Monte Mario: ancora in ospedale la bimba di due mesi rimasta ferita • Terzo Binario News

Per l’incidente fra bus a Roma l’ipotesi è quella del guasto ai freni

Erano arrivate in codice rosso all’ospedale Gemelli dopo l’incidente tra il bus della linea 998 di Roma Tpl e il mezzo dell’Atac avvenuto ieri nel quartiere Monte Mario a Roma.

La mamma di 32 anni che si trovava a bordo con la piccola di due mesi è stata formalmente dimessa ma è rimasta al policlinico Gemelli insieme alla bimba, che in via precauzionale, data l’età, è nel reparto di osservazione breve pediatrica. Nel pomeriggio se le condizioni rimarranno quelle attuali potrebbe tornare a casa. Così come la donna di 75 anni alla quale è stato riscontrato un trauma cranico. La tac di controllo è andata bene e quindi potrebbe uscire anche lei in serata. Nessuno dei feriti che sono stati portati al Gemelli, all’Aurelia Hospital, al Cristo Re e al San Filippo Neri, è in pericolo di vita.

Nel frattempo vanno avanti le indagini. L’autobus del trasporto pubblico locale, non sarebbe riuscito a fermarsi e in via Castiglioni è finito contro il mezzo Atac e altre auto. Il 998 è stato sequestrato preventivamente per le perizie e per chiarire se realmente ci sia stato un guasto tecnico.

Si attendono i risultati dei test tossicologi sul conducente del mezzo Atac, nel frattempo quelli effettuati sull’autista del bus Tpl sono risultati negativi.

fonte, RaiNews24