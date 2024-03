Scontro tra auto e moto, muore un ragazzo di 26anni: la tragedia vicino Roma • Terzo Binario News

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale in provincia di Roma. La tragedia si è consumata intorno alle 21:40 circa di domenica 24 marzo a Colleferro. Per Gianmarco Navarra non c’è stato nulla da fare.

Il ventiseienne era a bordo della sua Ktm 690 quando si è scontrato con un ventenne al volante di una Lancia Y all’altezza di via Carpinetana. Il conducente dell’auto si è fermato subito a prestare soccorsi.

Nel tratto di strada che da Colleferro sale su fino a Carpineto Romano sono accorsi i medici del 118 e la polizia di Stato. Gianmarco Navarra , già in gravi condizioni, è stato portato in ospedale dov’è morto poco dopo.

La salma del ragazzo residente a Segni è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo una prima dinamica il 26enne avrebbe superato un’auto per poi scontrarsi contro la Lancia Y che aveva appena svoltato, uscendo da una abitazione privata.

Un sorpasso in un tratto di strada che, secondo quanto appreso, sarebbe poco illuminato. I due mezzi sono stato sequestrati. Come da prassi il conducente della Lancia è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Fonte, RomaToday