Sconfitta amara del Santa Marinella Basket sul campo della Luiss • Terzo Binario News

Sconfitta amara sul campo della LUISS per il S. Marinella.

Si ferma la striscia positiva di vittorie delle ragazze di coach Precetti che non riescono a recuperare il break subito nel terzo quarto.

Partita tra prima e seconda in classifica non bella, ma sicuramente mai scontata, dove nessuna delle due squadre vuole cedere.

Parte bene il S. Marinella e fino al secondo quarto mantiene un buon controllo della partita. Tanto agonismo, molta fisicità, un po’ di tensione e nel terzo quarto le avversarie, in una frazione di gioco confusa per le tirreniche, trovano il canestro e si allontanano di 12 punti.

Purtroppo le percentuali offensive non aiutano le tirreniche che faticano a realizzare con continuità e nonostante gli sforzi difensivi non riescono a tornare in partita.

Battuta di arresto che sa di occasione sfumata per le santamarinellesi che affrontano con alta intensità la partita, senza risparmiare energie, ma comunque escono sconfitte dal campo.

Non c’è tempo però per troppa delusione, ma sembra invece necessario ripartire dal lavoro mentale sulle dinamiche di gioco che nelle partite tese permettono di reagire alla difficoltà: imparare dalle sconfitte cosa è andato storto per non ripetere gli stessi errori.