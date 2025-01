La Futsal Civitavecchia mette la quinta: ora è in piena zona play-off • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia ha ingranato la quinta e ora i nerazzurri sono terzi da soli in classifica.

Nel girone B di C1, arrivato alla quarta giornata di ritorno che si disputerà sabato, c’è stato un rimescolamento delle posizioni che ha portato il quintetto civitavecchiese a lottare per l’obiettivo stagionale ovvero gli spareggi per la promozione in serie B.

L’inizio di campionato invece è stato altalenante, tanto che a un certo punto sembrava che la corsa ai play-off fosse compromessa definitivamente. Rimanendo alle squadre del comprensorio, la certezza è la Santa Severa Futsal: infatti quello zero sui punti in classifica non si riesce proprio a cancellare.

Partendo dall’ultimo successo, la squadra di mister Vincenzo DI Gabriele, Luca Mori e compagni sono andati a espugnare il sintetico della Vigor Perconti per 3-1. in questo caso i centri sono stati di Jacopo Santomassimo, Manuel Terzini e Cristian Trappolini. In realtà, se non ci fosse stato il colpo a sorpresa del Cecchina che ha battuto la capolista La Pisana, adesso la Futsal Civitavecchia sarebbe seconda. Poco male perché a Borgata Aurelia è importante tenere a distanza le compagini che sono sotto: infatti La Pisana è in testa con 40 punti, segue il Cecchina a 35, nerazzurri a 31, Santa Gemma 29, Lidense 28 e Parioli – avversario sabato all’Ivan Lottatori – 27.

«Eravamo corti di rosa – ammette Di Gabriele, riferendosi alla partita con la Vigor Perconti – con conseguenti rotazioni corte tuttavia abbiamo pressato per tutta la partita riuscendo ad andare avanti di due reti, il che ci ha permesso di vincere. E i ragazzi sono stati proprio bravi».

Andando alle partite precedenti, all’Ivan Lottatori c’è stato il 4-1 sul Bracelli. Rete iniziale – bellissima – di Matteo Proietti, pareggio ospite su rigore, e fallo su di Diego López sul filo dei secondi della prima frazione il che permette a Santomassimo un tiro franco che tramuta in gol. Nella ripresa, doppietta di Trappolini che di fatto chiude la gara mentre López è uscito anzitempo per infortunio.

Però la sfida più spettacolare è stata quella del PalaTorrino contro la Lidense, terminata con un pirotecnico 11-7 e nella quale c’è stato un vero mattatore ossia Proietti, capace di segnare sei gol. Gli altri centri sono stati messi a segno da López (tripletta), Manuel Morra e Trappolini. Al di là della sagra di gol, arrivata anche per l’atteggiamento spregiudicato del quintetto di Ostia specie nella seconda metà di gara che ha lasciato spazi con il portiere di movimento, è stata questa la partita che ha segnato la svolta della Futsal Civitavecchia perché in quel momento le due compagini erano appaiate in classifica.

Invece quest’anno è veramente nero per il Santa Severa Futsal, che neanche nel girone di ritorno è riuscito a ottenere un punto in classifica. I neroverdi hanno perso le ultime tre gare rispettivamente contro il Ciampino (l’ultima, per 3-2, all’Uliveto), Cccp 1987 in trasferta per 7-0 e di nuovo a Civitavecchia contro la Verdesativa Casalotti per 6-1.