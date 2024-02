Sconfitta a testa alta per l'under 16 della pallavolo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Dopo la vittoria contro la Volley Oriolo, si arrendono in finale

Facciamo un grande applauso alla nostra Under 16 femminile KG Impianti che domenica scorsa, dopo aver conquistato l’accesso alla finale territoriale battendo per 3-2 il Volley Oriolo, si è dovuta arrendere alla compagine della Civitavecchia Volley Academy, cui vanno i nostri complimenti per la vittoria del titolo territoriale.

Siamo felici per il percorso fatto da tutte le atlete, che in più d’una occasione hanno mostrato il carattere necessario per raggiungere un risultato al di sopra delle aspettative, anche perché la vittoria della semifinale “avrebbe” garantito l’accesso alla fase regionale.

Il motivo per cui utilizziamo il condizionale viene chiarito dalle parole del nostro DT Giancarlo de Gennaro: “Sono estremamente soddisfatto per il risultato e faccio i complimenti a coach Sorrentino ed alle sue ragazze che fino ad ora hanno disputato una stagione degna di nota.

Purtroppo, nonostante sulla carta la Pallavolo Civitavecchia abbia conquistato l’accesso alla fase regionale anche con l’under 16 KG Impianti, il regolamento specifica che ogni società può accedere alla fase finale con un solo codice (e noi abbiamo già ottenuto l’accesso con il gruppo Under 16 3EPC).

Dal punto di vista dei risultati strettamente tecnici mi preme però sottolineare che, contando sulle sole nostre forze, la Pallavolo Civitavecchia è possibile sia una delle pochissime, se non l’unica, società del Lazio ad aver conquistato sul campo l’accesso alla fase regionale con tre squadre su due campionati (under 16 e 18): l’Under 16 3EPC, iscritta al campionato di Eccellenza, ha disputato un ottimo campionato ed ha accesso di diritto alla fase regionale a sedici squadre; l’Under 16 KG Impianti ha disputato un campionato territoriale al di sopra di tutte le aspettative e, riuscendo a raggiungere la finale disputata domenica, ha ottenuto l’accesso alla fase successiva che purtroppo non potrà disputare in virtù del già citato regolamento; infine l’Under 18 che ha ottenuto l’accesso alla fase regionale dopo aver conquistato il titolo territoriale, battendo in semifinale e finale le due migliori formazioni arrivate prime nei loro rispettivi gironi. Fino a questo punto la stagione delle nostre ragazze è stata molto soddisfacente ed il merito, oltre che alle atlete, va riconosciuto all’intero staff, tecnico e dirigenziale, che permette ogni giorno di lavorare al meglio in palestra.

Ora siamo concentrati sulla preparazione degli incontri della fase regionale nella quale cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto.”