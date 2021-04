Scomparso Armando Maddaloni in zona Flaminia - Terzo Binario News

Appello dell’associazione Penelope

In data 23.04.2021 esce di casa per andare a lavoro in via flaminia, alle 14,26 scrive alla moglie che sta uscendo dall’ufficio per rientrare a casa ma non e’ tornato.

Il 24.04.2021 doveva per prendere il treno frecciarossa 9540 per milano centrale delle 14,10 alla stazione termini ma non e’ mai salito.

Potrebbe avere avuto un malore ed essere presso qualche ospedale.

Possibili zone da attenzionare

P.le flaminio, stazione termini, stazione di ciampino

Usa i mezzi pubblici

Alto 1,73 mt, corporatura media – capelli biondi a caschetto – occhi azzurri e barba

Indossava un abito con gile’ blu, camicia bianca, soprabito nero ed una 24h

Per informazioni o avvistamenti

Pronto penelope cell. 339.6514799

Pubblico soccorso 112