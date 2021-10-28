Scomparsi tre ragazzi da Roma e Sora - Terzo Binario News

Sono Dion Kastrati e Bilel Soua spariti dal comune ciociaro, Nicol Gradi invece dalla Capitale
Dion Kastrati COMPARSO DA SORA (FR) IN DATA 26.10.2021 H. 07,30 SI E’ ALLONTANATO A PIEDI DALLA CASA FAMIGLIA DOVE ERA OSPITATO
ZONE DA ATTENZIONARE
ROMA – STAZIONI FERROVIARIE- STAZIONI METRO- CAPOLINEA AUTOBUS
ALTO 1,85 MT – CORPORATURA MAGRA – 85 KG
CAPELLI CORTI NERI – OCCHI NERI
INDOSSA FELPA VERDE CON CAPPUCCIO – JEANS CHIARI – GIUBBOTTO GRIGIO SCURO – SCARPE DA GINNASTICA BIANCHE
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Pubblicato giovedì, 28 Ottobre 2021 @ 18:58:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA