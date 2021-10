D.C. le iniziali della vittima: il giovane in moto si è scontrato con un autocarro

Un 22enne di Cerveteri è morto ieri intorno alle 13.30 in un incidente stradale avvenuto in via Casale Sant’Angelo, strada che collega Tragliata, frazione di Fiumicino, con Torrimpietra.

Stando alla ricostruzione della Polizia locale fiumicinese, D.C., le iniziali della vittima, era in moto quando si è scontrato con un autocarro.