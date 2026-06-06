Allumiere, Dario Morbidelli è il nuovo sindaco dei ragazzi • Terzo Binario News

Il brillante alunno dell’Ic Tolfa prende il posto del sindaco uscente, Alessandro Paolucci

Si apre un nuovo capitolo per la partecipazione giovanile ad Allumiere: Dario Morbidelli è stato eletto nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). Preparato, curioso e brillante studente della classe seconda B della scuola secondaria di primo grado, Morbidelli raccoglie ufficialmente il testimone dal sindaco uscente, Alessandro Paolucci.

La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, nell’aula consigliare di Allumiere, alla presenza di genitori e organizzatori.

«Sono molto contento di questa elezione, che mi impegnerò a portare avanti con la stessa serietà dei miei predecessori», ha dichiarato a caldo il neo-eletto. «Vorrei dare il mio contributo per migliorare il paese. Gli adulti fanno un ottimo lavoro, ma per raggiungere i risultati migliori occorrono più punti di vista, anche quello dei ragazzi». Con queste parole cariche di entusiasmo e senso civico si è presentato il nuovo sindaco dei giovani, esprimendo l’essenza stessa di questo progetto di partecipazione.

L’emozionante cerimonia di insediamento ha visto anche il passaggio di consegne generazionale all’interno del CCR. Erano infatti presenti in aula gli ex sindaci dei ragazzi, Gianmarco Lisi e Agnese Fracassa, che hanno spiegato alla nuova assemblea il funzionamento della macchina comunale e illustrato le bellissime attività portate avanti con successo durante il loro mandato.

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La risposta e il supporto dell’amministrazione comunale “degli adulti” non si sono fatti attendere. Il sindaco Luigi Landi ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo nuovo percorso, trovando la piena e attiva condivisione della vicesindaco Romina Scocco e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Alessia Brancaleoni.

«L’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta un momento di fondamentale importanza per tutta la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Luigi Landi. «Insieme alla vicesindaco Romina Scocco e all’assessore Alessia Brancaleoni, crediamo fermamente che la cittadinanza attiva non sia un concetto da imparare solo sui libri, ma un’esperienza da vivere sul campo. Accogliere il punto di vista dei giovani non è solo un atto di ascolto, ma un investimento preciso sul futuro di Allumiere. I ragazzi non sono i cittadini di domani, sono i cittadini di oggi: le loro idee fresche e disincantate sono indispensabili per aiutarci a guardare la città con occhi nuovi e a renderla più inclusiva, sostenibile e a misura di tutti».

A conclusione del suo discorso, il sindaco Landi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le figure chiave che hanno reso possibile il rinnovo del progetto. Un ringraziamento speciale per il prezioso aiuto è stato rivolto all’ingegnere Adriano Tani, alle docenti della scuola secondaria di Allumiere, alla professoressa Giuseppina Esposito e alla Dirigente Scolastica, Brigida di Marcello, lodata per la costante disponibilità e per la profonda attenzione da sempre dimostrata verso le tematiche della cittadinanza e del coinvolgimento dei più giovani.