Sclerosi Multipla, la Consigliera Prosperi: “In 7 anni da Cerveteri raccolti più di 10mila euro per la ricerca scientifica di Aism” - Terzo Binario News

La Consigliera comunale di Cerveteri e volontaria dell’Associazione: “La nostra città sensibile e attenta ad una tematica importantissima”

Sabato 5 marzo in Piazza Aldo Moro a Cerveteri tornano le “Erbe Aromatiche di Aism”, una campagna solidale di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle Donne affette da Sclerosi Multipla. Con una donazione minima di 10euro, si potrà acquistare un grazioso kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate. Si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Ce ne è per tutti i gusti. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della nostra cucina.

Ad organizzare il punto solidale di Cerveteri, la Consigliera comunale e Volontaria Adele Prosperi, da anni impegnata nelle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.

“Tra Cerveteri e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla esiste un rapporto estremamente solido oramai da tanti anni – dichiara la Consigliera comunale Adele Prosperi – un connubio che in tanti anni, grazie alla generosità dei cittadini e dei commercianti del territorio ha portato alle attività di ricerca scientifica promosse dall’Associazione una cifra davvero importante: oltre 10mila euro. Ovviamente sono cosciente che si tratta di una goccia in mezzo al mare nel grande mondo di Aism e nelle tantissime attività di medici, ricercatori e volontari nel sostegno alla Ricerca Scientifica, ma la risposta che ogni volta offre il nostro territorio è davvero importante, una speranza continua, una luce, che ci permette di garantire un aiuto concreto a tutti coloro che ogni giorno lavorano per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

“In questi anni da Volontaria e semplice cittadina e dal gennaio 2021 anche da Consigliera comunale di Cerveteri – prosegue Adele Prosperi – la nostra città ha stretto un legame davvero forte con Aism. Un rapporto istituzionalizzatosi il marzo scorso con l’approvazione in Consiglio comunale di una mia mozione che ha di fatto reso Cerveteri il primo Comune Aism. La Ricerca Scientifica è linfa vitale per le oltre 130mila persone che in Italia sono affette da Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante il grande lavoro di medici e ricercatori presenti in tutto il mondo, ancora non ha una cura definitiva. Per questo, come sempre, invito tutta la cittadinanza nella giornata di sabato 5 marzo a venire presso il punto solidale di Piazza Aldo Moro per acquistare uno o più kit di Erbe Aromatiche il cui ricavato sarà totalmente devoluto ad Aism, a sostegno di tutte le Donne con Sclerosi Multipla”.

Oltre che con l’acquisto delle Erbe Aromatiche, è possibile sostenere Aism anche inviando uno o più SMS al numero solidale 45512, dal valore di 2 Euro. Tutto il ricavato del punto solidale delle Erbe Aromatiche di Cerveteri sarà devoluto tramite bonifico bancario ad Aism e come di consueto pubblicato e condiviso sui canali social e sui media locali.