Elezioni Cerveteri, Elena Gubetti: “Priorità ad una figura di fiducia capace di proseguire l’opera di cambiamento della città” - Terzo Binario News

La Gubetti sulla sua nomina a Vicesindaca: “Non è sinonimo di candidatura a Sindaco, ma riconoscimento del lavoro svolto”

A pochi mesi dalle elezioni comunali a Cerveteri, la nomina a Vicesindaca etrusca di Elena Gubetti, già Assessora alle Politiche Ambientali ha lasciato diverse interpretazioni contrastanti tra gli addetti ai lavori. A fare luce è la stessa Gubetti, facendo una panoramica tra possibili candidature e progetti futuri.

Smentisce per il momento la voce che la sua nomina a Vicesindaca sia un lancio ufficiale da parte di Pascucci della sua candidatura a Sindaca per le prossime elezioni. A tal proposito dichiara:

“In realtà il lavoro è stato tanto già da parecchi mesi, da prima della mia nomina – dichiara la Vicesindaca Gubetti – da dicembre abbiamo perso la figura del Vicesindaco che era Francesca Cennerilli e non è da giovedì data in cui sono stata nominata che il lavoro è aumentato. È però aumentato il senso di responsabilità per il ruolo che mi è stato conferito, che prendo anche come un riconoscimento per il lavoro fatto in tutti questi anni su tematiche molto complesse nella nostra città, un riconoscimento legato alla capacità nel gestire problemi di una certa complessità”.

Sulla candidatura a Sindaca, che la vede tra le papabili in lista, dichiara:

“Capisco benissimo che per gli addetti ai lavori in cerca di un segnale sul possibile candidato, ogni piccolo movimento possa dare adito a pensieri e scatenare ipotesi visto che il nodo ancora non è sciolto sulla candidatura a Sindaco – ha proseguito l’Assessora Gubetti – invece la mia nomina a Vicesindaca non è assolutamente l’indicazione di un nome rispetto a un altro. Abbiamo una coalizione ampia che ha dimostrato di saper lavorare insieme e di essere squadra, di affrontare le tematiche della città con forza, anche con scontri e divergenze di vedute, ma sempre con grande senso di responsabilità verso una città che ci ha chiesto di essere amministrata. Abbiamo sempre cercato di fare un passo indietro, per trovare delle soluzioni per il benessere della città”.

“Il Sindaco Pascucci ha fatto dieci anni di Governo con due Amministrazioni sostanzialmente diverse l’una dall’altra, la prima più ristretta la seconda più allargata e va detto che nessun Sindaco è riuscito a fare qualcosa del genere, basti pensare che prima di Alessio Pascucci abbiamo avuto Sindaci che al massimo duravano 2 anni – continua la Gubetti – all’interno della nostra maggioranza ci sono diverse figure che hanno potenzialità e capacità per ricoprire il ruolo da Sindaco. Stanno circolando dei nomi e chi si occupa di informazione cerca ovviamente di arrivare sulla notizia prima degli altri. Credo che attualmente l’unica notizia è che è stato coperto un ruolo che era rimasto scoperto a causa delle dimissioni di Francesca Cennerilli, che se non si fosse dimessa sarebbe rimasta fino al termine”.

“Per il ruolo da Sindaca si parla di me, di Federica Battafarano, del Consigliere Angelo Galli e di Matteo Luchetti. Attualmente stiamo discutendo prima di tutto sul progetto politico post- Pascucci, che lascia di fatto un’eredità importante e chiunque verrà dopo di lui si troverà a dover costruire un percorso che deve rimanere nella continuità ma allo stesso tempo dare un’impronta diversa ai dieci anni di Pascucci. Stiamo lavorando per trovare un nome che possa unire tutta la maggioranza e portare a compimento tutti quei progetti in piedi capaci di cambiare il volto della città”.

“Non è stato facile amministrare ovviamente – conclude la Gubetti – la pandemia ha rallentato molti progetti, alcuni iniziati, altri già finanziati e che ora devono concludersi. Per questo, stiamo lavorando per trovare una figura che dia fiducia non solo ai cittadini ma anche a tutta la maggioranza”.