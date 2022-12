Schizofrenia Futsal Civitavecchia: con 10 giocatori in lista, blocca la capolista Palombara • Terzo Binario News

Mattatore della sfida Simone Mondelli (doppietta) e il portiere Claudio Cleri in forma

I picchi di schizofrenia della Futsal Civitavecchia di vedono nelle sconfitte interne con le compagini pericolanti così come nei risultati prestigiosi ottenuti con le compagni nobili del girone B di C1.

In questo senso va letto il 2-2 che i nerazzurri hanno strappato al Lottatori contro la capolista Palombara nella dodicesima e penultima di andata, peraltro arrecando un bel danno al quintetto sabino.

Questo perché adesso La Pisana secondo, vincendo, ha ridotto ad appena una lunghezza la distanza dal primo posto.

Guardando in casa civitavecchiese, finalmente la prestazione di grinta, carattere e personalità che mister Umberto Di Maio chiedeva. Le due reti sono state messe a segno da Simone Mondelli con un contropiede finale (approfittando del portiere di movimento schierato dagli ospiti, con il rischio di segnare il 3-2) mentre Claudio Cleri ha pensato alla blindatura della porta. In tutto ciò, al netto delle assenze di Ferraccioli, La Valle, Donati e Pernelli, è uscita fuori una delle migliori prestazioni stagionali. «Siamo squadra di matti – scherza, ma non troppo, l’allenatore – ma stavolta faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Non era certo facile stoppare la capolista Palombara. In settimana, dopo la brutta sconfitta dalla Vigor Perconti, il confronto duro con la squadra, che ha portato i risultati attesi: «Ho messo in chiaro alcune cose e questo ci è servito da lezione. In campo si è visto aiuto reciproco, oltre che una bella dose di maturità. Queste oscillazioni di risultati sono normali quando un gruppo è scomposto in larga parte da giovani. In campionato, dopo Cures e La Pisana ci saranno sette gare che decideranno il nostro destino. Dobbiamo arrivarci pronti, ecco perché ci alleneremo durante le feste. Atleticamente ci siamo, deve crescere il potenziale tattico». Come accennato, il campionato di C1 ora si ferma per la pausa natalizia. Le squadre torneranno in campo sabato 7 gennaio con i nerazzurri ospiti del Cures, terzo della classe, al PalaSabina di Passo Corese.

In ambito seconde squadre e giovanile c’è stato il solito fine settimana ricco di incontri. La compagine di serie D è di fatto andata in ferie natalizie visto che l’incontro con l’Hellas Monteverde, previsto per venerdì, è stato posticipato al 13 gennaio con la compagine di Daniele Pampinella attualmente a metà classifica con 8 punti. A seguire, il confronto di prestigio, nella tata di Borgata Aurelia, con il Santa Maria Assunta e San Giuseppe Primavalle. Sugli scudi l’under 19 di Simone Tangini che si pappa in un sol boccone il Gaeta: finale di 7-2 all’Ivan Lottatori, con la serata di Carroni mattatore, autore di una tripletta. Poi i centri di Biferini, Olivetti e Di Gennaro, per un posizionamento di metà graduatoria con 9 punti. Venerdì, trasferta nella tana del Bracelli, compagine fuori classifica. Da registrare qualcosa nell’Under 17, sommersa di reti dal Colli Albani (14-4 a Borgata Aurelia). Bene Di Gennaro, autore di una doppietta, oltre al gol di Salvi e un’autorete.