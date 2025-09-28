Scappa con il camper da Roma Capitale, 19enne bosniaco fermato all'Alessandrino • Terzo Binario News

Nel corso dei quotidiani controlli stradali effettuati sul territorio dalla Polizia Locale di Roma Capitale, gli agenti del V Gruppo Casilino hanno individuato un camper Citroen con targa tedesca che procedeva in modo incerto in zona Alessandrino.

Alla vista della pattuglia, l’uomo alla guida del mezzo ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga ma, al termine di un inseguimento, il conducente è stato bloccato dai caschi bianchi.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto, un 19enne di nazionalità bosniaca, non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre il mezzo su cui viaggiava risultava oggetto di furto in Germania, con regolare denuncia presentata alle autorità tedesche nello scorso mese di luglio. Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico anche sanzioni per oltre 5mila euro, ai sensi del Codice della Strada, oltre al sequestro del mezzo.