Ncc irregolari a Fiumicino, 10mila euro di sanzioni dei Carabinieri • Terzo Binario News

Ncc irregolari a Fiumicino, 10mila euro di sanzioni dei Carabinieri

Set 28, 2025 | Carabinieri, Cronaca, Fiumicino

fiumicino AEROPORTI - I Controlli dei Carabinieri

Durante un servizio volto al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, hanno sanzionato, in diverse circostanze, 7 autisti NCC e 4 tassisti, intenti a procacciare clienti tra i passeggeri, all’uscita dei Terminal 1 e 3 degli arrivi, al di fuori degli stalli, senza averne titolo.

Agli abusivi è stato notificato un provvedimento di allontanamento per 48 ore dopo essere stati ulteriormente sanzionati per 100 euro.

In totale, sono state elevate sanzioni amministrative pari a 9.856 euro.