Sanzioni e sequestri della Polizia al mercato Trionfale • Terzo Binario News

Il mercato rionale Trionfale è stato al centro di un articolato dispositivo coordinato dal Commissariato di P.S. Prati, che ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato e personale dell’ASL Roma 1 in una attività congiunta finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica.

L’intervento si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di presidio del territorio e di vigilanza sulle attività commerciali, con particolare attenzione al rispetto delle normative amministrative ed igienico-sanitarie.

Le verifiche hanno interessato l’intera area del mercato del quartiere Prati, uno dei più estesi e frequentati d’Italia, attraverso controlli mirati su operatori, lavoratori, depositi e merci destinate alla vendita.

Fin dalle prime ore della giornata di ieri, gli agenti hanno presidiato gli accessi all’area mercatale, mentre all’interno venivano effettuate ispezioni approfondite presso le attività commerciali. Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 27 esercizi dediti alla vendita ed alla somministrazione di alimenti, sia pronti da cuocere sia già preparati.

Gli accertamenti hanno fatto emergere numerose criticità sotto il profilo strutturale ed igienico-sanitario, determinando l’irrogazione di oltre 27 mila euro di sanzioni amministrative e l’adozione di 25 prescrizioni finalizzate al ripristino delle condizioni previste dalla normativa di settore.

Per cinque attività commerciali è stata inoltre disposta la sospensione delle operazioni di cottura degli alimenti.

Nel corso delle verifiche, circa 130 kg di prodotti alimentari, risultati privi dei necessari requisiti di idoneità, sono stati avviati a distruzione volontaria da parte degli esercenti.

Il bilancio complessivo dell’operazione è di 55 persone identificate, tra cui 10 cittadini stranieri. Una cittadina di origine extracomunitaria, priva di documento identificativo, è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per gli accertamenti necessari alla definizione della sua posizione sul territorio nazionale.