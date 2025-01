Sant'Antonio a Civitavecchia, modifica del tpl • Terzo Binario News

Si avvisa la Gentile Utenza che Domenica 19 gennaio 2025, il servizio di Trasporto Pubblico, a seguito della cerimonia di benedizione degli animali, subirà le seguenti modifiche, dalle ore 10:00 alle ore 13:00:

• LINEA 1 – dopo via Terme di traiano percorrerà via Roma, c.so Centocelle, via Crispi, Stazione;

• LINEA 2 – dopo via Braccianese Claudia percorrerà via Isonzo, via Roma, Corso Centocelle, via Crispi, Stazione;

• LINEA 4/5 spostamento capolinea in Piazza Vittorio Emanuele;

• LINEA 6/7 Spostamento capolinea alla Stazione.