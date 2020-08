Sant'Agostino brucia ancora: a fuoco 30 ettari di sterpaglie - Terzo Binario News

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco della Bonifazi

Dalle 20 alle 23.40 circa di ieri sera i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di Tarquinia per incendio di sterpaglie nell’area ex aeroporto, lungo la strada litoranea. I VVF di Tarquinia e Viterbo erano impegnati nell’ambito di incendi presso altri comuni del Viterbese. Sul posto anche Protezione Civile. Arsi circa trenta ettari di sterpaglie.

Appena terminato, i pompieri di Civitavecchia venivano inviati in località S.Agostino per incendio di sterpaglie presso il poligono posto a ridosso del ex pallone. Le fiamme hanno interessato alberi di eucalipto e sterpaglie.

Alle ore 00.30 (09/08/2020) circa, a fine intervento, giungevano sul posto i VVF di Gradoli (VT) che provvedevano alla bonifica. Anche in questo caso, sul posto alcuni moduli fuori strada della Protezione Civile.