Spiaggia libera sporca al Sun Bay di Ladispoli, cittadini furiosi - Terzo Binario News

Fra cumuli di alghe e rifiuti di ogni genere, la spiaggia libera del Sun Bay di Ladispoli risulta pressoché impraticabile.

Lo denuncia un cittadino, arrabbiato con il Comune per la mancata pulizia. “Questo è lo stato in cui versa un luogo frequentato da ladispolani e non, dove non c’è uno spazio dove piantare un ombrellone o stendere un asciugamano. La battigia è colma di alghe secche e rifiuti che non permettono di sedersi Questo è il biglietto da visita della città, a palazzo Falcone dovrebbero vergognarsi”.

