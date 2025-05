Santa Marinella Servizi, prorogato il cda (che dovrebbe salire da tre a cinque) di 45 giorni • Terzo Binario News

“Il Socio Unico avv. Pietro Tidei che fa presente che il CdA attualmente in carica ha concluso i tre anni di attività e li ringrazia per i risultati raggiunti in particolar modo per l’anno 2024, e che proprio sulla base dell’ottimo lavoro svolto, al momento non ha trovato figure altrettanto valide a ricoprire tale carica.



Pertanto il CdA uscente rimane in carica in prorogatio, per un massimo di 45 giorni, e si

confermano i poteri al Cda fin qui attribuiti”.

Questo uno stralcio del verbale redatto dall’assemblea dei soci della Santa Marinella Servizi tenutasi il 14 aprile scorso.

“Il Presidente Fabio Iachini che relaziona il bilancio al 31/12/2024 che chiude

con un utile di 47.690,07 euro fa presente che tale risultato è stato raggiunto grazie ad una considerevole azione di revisione della spesa che, unita ad un importante piano di investimenti messo in campo dall’azienda, ha permesso di raggiungere questo traguardo”.

Poi si passa ai rumors su quello che potrebbe essere il nuovo cda, attualmente composto dallo stesso Iachini, da Wanda Saccani ed Manfredo Ballarini.

Iachini dovrebbe rimanere – in quota gruppo Misto – con i membri che dagli attuali tre dovrebbero salire a cinque. Fra i papabili ci sono, Fabrizio Grimaldi per Cittadini al Centro e come rappresentante santaseverino; il cerite Aldo Ae Angelis in quota Pd; Massimo Rosati, commercialista civitavecchiese in nome della lista Tidei e Daniela di Stefano a fare le veci del sindaco Tidei.