Santa Marinella, le Cantafiabe di Piripò si fanno in quattro • Terzo Binario News

L’assessora Gaetani e la delegata Befani: “Si recupera largo Innocenzo XI, un angolo stupendo della città”. il sindaco Tidei: “Invito tutti i bambini alle serate a ingresso gratuito”

Quattro serate dedicate ai bambini e le loro famiglie, organizzate dalla Blue in the

Face in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e il contributo della

Fondazione Cariciv. È stato presentato nella sala conferenze della Fondazione “Cantafiaba, le fiabe di Piripò”.

Si tratta di 4 spettacoli che si terranno a largo Innocenzo XI, a Santa Marinella, tutti alle ore 21. L’evento inizierà giovedì 1 settembre con “Cappuccetto Rosso va in Città” e proseguirà venerdì 2 settembre con “Biancaneve vs Cenerentola”, sabato 3 settembre con “Il Gatto con gli Stivali al Mare!” e infine domenica 4 settembre chiuderà con “L’Apprendista Stregone”.

“Questo progetto – afferma l’assessore di Santa Marinella Roberta Gaetani – rientra nel progetto di rigenerazione urbana. Largo Innocenzo XI è uno degli scorci più belli d’Italia, una splendida location che però negli ultimi anni era diventata posto per baby gang e di attività di spaccio. Insieme al Sindaco Pietro Tidei e al consigliere Patrizia Befani abbiamo raccolto il grido d’allarme dei residenti e riqualificato la zona. Non può però esserci riqualificazione urbana senza quella sociale e così la sera daremo la buonanotte ai bambini tramite le 4 bellissime fiabe di Piripò”.

“Un progetto importante – commenta la presidente della Fondazione Cariciv

Gabriella Sarracco – che va verso il sociale. Mi piace pensare che i bambini già da

piccoli vengano abituati ad ascoltare e mi auguro che a Santa Marinella saranno in

tanti a vedere questi bellissimi spettacoli”.

Simone Luciani si è inventato Piripò



“Una grande opportunità – conclude Enrico Maria Falconi della Blue in the Face –

portare questo progetto a Santa Marinella. La storia la decideranno gli spettatori

interagendo con gli attori. In base alle loro scelte lo spettacolo proseguirà con una

trama specifica. Tengo a fare i complimenti a Simone Luciani che ha inventato il

personaggio di Piripò che è diventato un vero fenomeno sociale con tanti bambini che gli scrivono”.

Dopo il grande successo dello scorso anno del progetto culturale ‘A Spasso nel tempo’ che proponeva per la prima volta a Santa Marinella la rappresentazione teatrale interattiva nel cuore del centro storico, ora c’è il nuovo appuntamento interattivo con ‘Cantafiaba, le fiabe di Piripò’.

La nota del comune la definisce “iniziativa importante che unisce la rigenerazione sociale alla riqualificazione urbana di uno dei luoghi più belli della Perla, Largo Innocenzo XI che, grazie all’Associazione Caccia e Riserva Amici per l’Ambiente è stato reso un luogo più pulito e sicuro”.

L’evento si svolgerà grazie al sindaco Pietro Tidei che ha sposato questo importante progetto, alla consigliera delegata al Patrimonio e alla Viabilità Patrizia Befani, all’assessora all’Urbanistica Roberta Gaetani e grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia presieduta da Gabriella Sarraco. Un ringraziamento in particolare all’Associazione Blue in the Face, alla compagnia teatrale di spessore ed alla Direzione artistica di Enrico Maria Falconi e Simone Luciani che accompagneranno lo spettatore in quattro serate, regalando una buonanotte speciale a tutti i bambini che potranno ascoltare fiabe rivisitate, interagendo con gli attori e con il mago Piripò, interpretato da Simone Luciani.

“Nel weekend sarà possibile immergersi nella fantasia, tornare bambini ed assaporare la magia di una fiaba raccontata attraverso una rappresentazione teatrale interattiva dove famiglie ed amici potranno avere l’opportunità di prendere parte alla storia. Colgo l’occasione di invitare la cittadinanza a partecipare, l’ingresso è gratuito” ha detto il sindaco Pietro Tidei.

“Con Cantafiaba faremo un salto nel passato, a quando si ascoltava la lettura delle favole, oggi purtroppo sostituite dai dispositivi tecnologici. A partire da giovedì 1 settembre e fino a domenica 4 settembre alle ore 21 saremo a Largo Innocenzo XI per incontrarci e sorridere nuovamente insieme” ha riferito la consigliera Befani. “Continua la riqualificazione urbana del territorio che non può prescindere da una rigenerazione sociale – aggiunge l’assessora Gaetani – Ci stiamo riprendendo la piazza per restituirla ai cittadini e per sottrarla alla movida notturna”.