Santa Marinella, la maggioranza: "Nessuna crisi" - Terzo Binario News

La maggioranza di Santa Marinella, in una nota, ha precisato che non c’è “nessuna crisi”. Aggiungendo: “Quando non si possono criticare le azioni si mette in moto la macchina della menzogna e si inventano casi che non esistono”.





“Lasciate stare, risparmiate tempo ed energia”. E ancora: “La consigliera Maura Chegia e tutta la maggioranza confermano la fiducia al Sindaco Tidei”.

“Pur con sensibilità e esperienze diverse – dichiara – perseguiamo l’unico obiettivo che ci ha portati al governo della città. Stiamo risollevando e facendo rinascere questa città lasciata in macerie dall’amministrazione Bacheca”.