Marina di Cerveteri: Premio Impegno civico domenica 6 settembre - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Come effettuato da molti anni, anche in questo autunno il Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare ha deciso di assegnare il “PREMIO IMPEGNO CIVICO MARINA DI CERVETERI” a personalità o organismi del territorio che si sono distinti in opere sociali di civismo, per dare lustro alla comunità cittadina e per contribuire ad elevare la qualità di vita dei cittadini.

Quest’anno, è stato deciso di dedicare IL PREMIO IMPEGNO CIVICO alle vicende connesse con l’emergenza sanitaria COVID19″.

“Come si ricorderà la scorsa primavera, tale emergenza ha imposto un lungo periodo di lockdown, con i cittadini costretti a rimanere a casa per uscirne il meno possibile e per motivi indispensabili. Per supportare i concittadini così costretti, il Comitato di zona Cerenova-Campo di Mare ha promosso subito una iniziativa per sollecitare chi poteva a fornire aiuti alle persone in casa. In particolare a molti, specie operatori commerciali (ma non solo), è stato chiesto di fornire un servizio di consegna a domicilio dei propri beni o servizi, ma senza spese aggiuntive”.

“Tale iniziativa ha riscosso subito un successo strepitoso e sono state tantissime le aziende, i volontari, gli artigiani ed i singoli operatori che hanno risposto a tale appello. Ogni settimana dei due mesi e mezzo di periodo di clausura il Comitato di Zona ha diffuso ed aggiornato un apposito lungo elenco, con i riferimenti di chi offriva tali servizi a domicilio, consentendo così a tanti concittadini di soddisfare i propri bisogni rimanendo al sicuro a casa ed ottenere a domicilio quanto ordinato per telefono”.

“A tale appello hanno risposto molti supermercati, aziende agricole, esercizi alimentari, specialità tipiche, edicole, ferramenta, elettricità, bar. elettrodomestici, pizzerie, ristoranti, librerie, vivai, officine meccaniche mobili, fabbri, energia, pasticcerie, latterie, tabaccai, artigiani idraulici, elettricisti, falegnami. Alcune attività costrette alla chiusura, come i ristoranti, le pizzerie, i banchi al mercato, hanno così potuto riaprire la loro attività solo per effettuare consegne a domicilio, mentre alcune aziende agricole (con un banco al mercato ortofrutta) hanno potuto smerciare i propri prodotti, altrimenti destinati al macero. Oltre a soddisfare i bisogni di chi era chiuso in casa, grazie a tale iniziativa molte attività produttive hanno trovato un modo per sopravvivere economicamente anche in quel difficile momento e sono state davvero tante le testimonianze di ringraziamenti degli esercenti e dei cittadini”.

“Addirittura un nostro socio dottore specialista in psicologia familiare, ha offerto un servizio di consulenza via skype a domicilio e consigliare chi ha avuto bisogno di un consulto psicologico, per se e per i propri familiari, specie adolescenti. In questo servizio a domicilio si sono distinte in particolare le Farmacie Comunali e la Parafarmacia Miller di Cerenova, che hanno portato a casa rapidamente ogni tipo di farmaci, attrezzature sanitarie ed affini”.

“Di particolare rilievo è stato l’apporto fornito alla popolazione da parte del Comando della Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile di Cerveteri, i cui operatori hanno supportato tanta gente in difficoltà, anche economiche, portando a domicilio confezioni di viveri, mascherine e molto altro, consigliando tutti e verificando notte e giorno.

Una menzione speciale merita l’Azienda agricola di Roberto Catena (quella al casale del Turbino) che di notte e con propri mezzi ha più volte provveduto a sanificare le nostre strade e gli ambienti di Marina di Cerveteri con macchinari appositi, mentre i prodotti di sanificazioni sono stati forniti dal frantoio oleario del F.lli Paoloni (tutto gratuito per la comunità)”.

“Da aggiungere che molti aderenti del Controllo del Vicinato hanno supportato i propri vicini in varie forme, distribuendo centinaia di moduli di autocertificazione, nonchè le (allora) introvabili mascherine in cotone, prodotte da casalinghe locali. Importante e molto apprezzato è stato il servizio offerto dal Gruppo Controllo del Vicinato Marina di Cerveteri per controllare lo stato delle seconde case, per poi comunicare l’esito del sopralluogo su messenger ai relativi proprietari, residenti lontano ed impediti dalle restrizioni covid a verificare de visu” la propria casa (sono stati effettuati oltre 200 sopralluoghi)”.

“Insomma un periodo in cui è emersa una vera sensibilità e la solidarietà, anche con volontari pronti supportare chi era in difficoltà persino nel mangiare, portando a domicilio buste della spesa, indumenti, acqua, latte e persino prodotti ed alimenti per animali. Una sensibilità di alto valore civico, alla base di ogni comunità coesa e solidale”.



“Ricordo che l’evento ha avuto il patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri, Assessorato alle attività produttive, che fornirà i diplomi da consegnare insieme al premio impegno. Questo consiste in un medaglione in ceramica, con in bassorilievo il carro etrusco simbolo di progresso,, opera realizzata appositamente dall’artista ceretana Bruna di Berardino.

Oltre ai rappresentanti del Comando della Polizia Locale e della Protezione civile di Cerveteri, all’evento ha assicurato la sua presenza l’assessore alle attività produttive Luciano Ridolfi, mentre sono invitati tutti gli esponenti del Consiglio Comunale e della Giunta”.



Enzo Musardo – presidente comitato di zona Cerenova-Campo di Mare.