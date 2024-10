Santa Marinella incontenibile: ne fa 4 alla Longarina e festeggia l'arrivo di Brutti • Terzo Binario News

Lo stesso attaccante segna l’ultimo gol, gli altri segnati da Trincia, Tabarini e Tranquilli

Il Santa Marinella finalmente riesce a darsi un principio di continuità nei risultati andando a vincere, o meglio a stravincere, sul campo della Longarina Totti School.

Finale di 0-4 a Ostia Antica in favore dei rossoblù che sono riusciti a esprimersi al meglio nella seconda metà di gara.

Nella quinta giornata del girone A di Promozione, la squadra di mister Daniele Fracassa ha trovato il punto del vantaggio nel primo tempo (fino a quel momento molto equilibrato) grazie a Simone Trincia, che ha scoccato un tiro imparabile da fuori area.

Nella ripresa monologo santamarinellese: nel giro di pochi minuti è arrivato il raddoppio con Alessio Tranquilli e la terza rete con il solito Peppe Tabarini, che di fatto hanno chiuso la sfida. «L’ultima rete – fanno sapere dal sodalizio della Perla – è arrivata grazie a Francesco Brutti, al rientro dopo un lungo infortunio». Il commento dell’allenatore: «Abbiamo dato continuità al successo sul Civita Castellana di domenica e oggi abbiamo cominciato a prendere la fisionomia di una squadra solida. L’inizio è stato complicato e grazie a Trincia siamo riusciti a sbloccarla. Poi l’uno-due di inizio ripresa ha fatto sì che il risultato fosse assicurato e anzi di occasioni per segnare ne abbiamo avute diverse altre. La parola d’ordine rima della sfida era continuità e siamo riusciti a darcela. Sono contento per Francesco Brutti che ha firmato in settimana, e appena entrato ha segnato un gran gol sfiorandone un altro». Brutti è un ulteriore innesto offensivo che va a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo rossoblù. Di lui ha parlato il direttore generale Bruno Luci: «In accordo con il tecnico, abbiamo voluto ampliare ila batteria d’attacco con un calciatore di qualità e di provata esperienza avendo Francesco giocato in serie D con Gaeta e Civitavecchia Calcio oltre ad aver maturato esperienze anche fuori regione. Brutti classe 1993, non avrà problemi di inserimento avendo svolto la preparazione atletica con la nostra squadra. Sicuramente è un valore aggiunto per noi in un campionato così livellato». E il battesimo non poteva essere dei migliori. In classifica il Santa Marinella è balzato in quita posizione con 8 punti, alle spalle della Dueprigrecoroma a quota 12 e al gruppone a 10 composto da Grifone, Ostiantica, Morandi e Pianoscarano.

Domani torna la Coppa Italia di Promozione, con il Santa Marinella che disputa al Fronti la gara di ritorno dei 32esimi di finale. Contro il Borgo Palidoro si riparte dall’1-1 dell’andata.