Windsurf, ancora tanti podi per i giovanissimi della Lega Navale Civitavecchia • Terzo Binario News

Le nuove leve della Lni Civitavecchia si confermano di eccellente “stoffa”. E’ infatti stata ottima la conclusione alla quarta tappa di Coppa Italia svoltasi a Sferracavallo per la squadra windsurf dei giovani del circolo di lungomare Thaon de Revel nelle categorie Techno 293 e Iq Foil.

“Abbiamo avuto per due giorni un bel vento sostenuto sui 16 nodi con onda formata e l’ultima giornata 8 nodi. Questa volta i podi non sono mancati e noi allenatori della L.N.I Civitavecchia siamo più che soddisfatti dei risultati ottenuti” dicono Daniele Guzzone e Elena Scagnoli.

Ecco i risultati:

Iq Foil U19

Primo Nico Pettinari

Terza Elisa del Duca

15^ Davide Terzaroli

Iq Foil U17

Iq Foil U17 Prima Vittoria Marconi

4^ Alice Evangelisti

9^ Davide Mecucci

14^ Luca Traversi

Techno 293 Plus

Techno 293 Plus Seconda Giulia Vitali

Techno 293 U1

Techno 293 U1 Secondo Filippo Iengo

Terzo Carlo Alberto Graziano

20^ Matteo Arcadi

Techno 293 Ch3

Ha ricevuto il premio per essere l’atleta più piccola in regata della categoria kids inoltre completando tutte le prove Ludovica Graziano.