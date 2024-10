Fra Tolfa e Cerveteri pari e tensione: finisce 0-0 • Terzo Binario News

Partita combattuta allo Scoponi dove i padroni di casa ci provano ma i ceriti rinculano; pubblico infuriato con il verdazzurro Altamura

Il Tolfa non passa, il Cerveteri si difende strenuamente e allo Scoponi finisce 0-0. Si è giocata la quinta giornata del girone A di Promozione fra due squadre che si conoscono, con qualche ex in campo, e che è stata contraddistinta da tensioni campo e poi fuori.

Dopo una decina di minuti la prima occasione capita a Martinelli – sfortunata la sua giornata – con il numero 9 che arriva con un istante di ritardo all’appuntamento fissato da Fagioli involatosi a sinistra. Che sia una partita abrasiva lo si capisce da subito perché da entrambe le parti i contrasti sono duri e nessuno tira indietro la gamba.

Al 12’ lotta fra Roccisano e Falco, ha la meglio il centravanti cerite che tira sul primo palo ma De Clementi si fa trovare pronto. Il Cerveteri di mister Andrea Gabrielli resta compatto, il Tolfa prova a scardinare la difesa ospite con il solito Martinelli: la prima volta su punizione calciata però male mentre un bel colpo di testa da un cross generato da Santi – sul quale il portiere cerite Alessandrini compie un intervento notevolissimo – viene stoppato dalla bandierina del guardalinee. A fine primo tempo, la compagine etrusca mette la testa fuori da un calcio d’angolo di Patrascu sul quale arriva di testa sul palo opposto Proietti ma De Clementi respinge d’istinto.

La tensione sale al fischio di cambio campo quando le due squadre si avviano verso gli spogliatoi: a scaldare il clima un presunto sputo che il cerite Altamura avrebbe rifilato al tolfetano Bevilacqua.

Ma l’arbitro Di Ruccio e l’assistente soprassiedono. Nella ripresa, i collinari partono con l’intenzione di segnare si vede dalla triangolazione partita da Pasquini con Fagioli e Ficorella, cross di quest’ultimo e inzuccata fi ale di Nuti che manca il bersaglio di un soffio. Due minuti dopo punizione insidiosa di Patrascu e al 10’ su di una punizione tagliata di Bevilacqua Salvato ci arriva ma senza trovare la porta. Nel frattempo entra Miguel Vittorini, che dà verve all’attacco di casa: per lui controllo da fuori area e conclusione a lato ma di pochissimo. Al 21’ ottima uscita bassa di De Clementi su Gabrielli e dall’altra parte un lancio lungo di Salvato manda Martinelli al tiro ma il diagonale finisce fuori. Dopo quattor minuti altra occasione ghiotta per gli uomini di Roberto Macaluso su di un’altra punizione di Bevilacqua, si genera una mischia in area e da due passi Nuti non riesce a concludere. Poi sale in cattedra il portiere cerite con due interventi bellissimi in volo: il primo al 27’ su botta di Pasquini e poi è Vittorini a vedersi negare la gioia della segnatura. Il finale è tutto di marca biancorossa con il Cerveteri che ci prova solo in contropiede. Al 40’ l’azione più bella della partita porta la firma di Fagioli che se ne va a sinistra e mette per Martinelli: il numero 9 prende il tempo al difensore e gira di sinistro ma la palla si schianta contro la traversa e resta in campo. Sempre Martinelli al 44’ ha la palla del vantaggio ma spedisce alto il pallone che gli serve Vittorini da destra.

Il pareggio porta entrambe le compagini a 6 punti in compagnia del Salaria Vescovio, con la classifica, attualmente comandata dalla Duepigrecoroma a quota 12, quartetto a 10 punti composto da Grifone, Ostiantica, Morandi e Pianoscarano poi Santa Marinella a 8, Capranica e Palocco 7. Mercoledì squadre di nuovo in campo per il ritorno dei 32esimi di Coppa Italia di Promozione.