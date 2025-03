Santa Marinella e Tolfa non possono più sbagliare • Terzo Binario News

Il girone A di Promozione entra nella fase clou dove Santa Marinella e Tolfa non possono più permettersi passi falsi per restare agganciate alla vetta. Domani si gioca la decima di ritorno con i rossoblù impegnati dalle 15 ad Aranova contro il Borgo Palidoro mentre i collinari dalle 11.15 saranno di scena alla Longarina.

In settimana si è recuperato il derby di Ostia fra Pescatori e Ostiantica, terminato 2-2 che ha permesso di riallineare la graduatoria.

Un risultato che in via delle Colonie e alla Pacifica hanno salutato positivamente perché ha permesso un sostanziale consolidamento delle rispettive posizioni. Infatti comanda sempre il Grifone Gialloverde con 58 punti, insegue i Santa Marinella a 53, terzo a una lunghezza l’Ostiantica poi Tolfa quarto a 48 e Salaria Vescovio quinto a 47 con queste ultime che hanno già osservato il turno di riposo. Dunque una situazione estremamente fluida e in evoluzione continua.

Dopo il successo di misura dello stadio Fronti di domenica scorsa sull’Indomita Pomezia, i santamarinellesi hanno ripreso a marciare, dopo un periodi di appannamento ma il confronto con il Borgo Palidoro del tecnico civitavecchiese Paolo Caputo nasconde più di un’insidia.

«Per noi è una trasferta difficile – commenta mister Daniele Fracassa – perché il Palidoro è una buona squadra allenata da un tecnico esperto e la posizione di classifica che occupano è bugiarda rispetto alla qualità della rosa e lo dimostra la semifinale di Coppa Italia a cui sono approdati. Forse peccano in continuità. Noi la stiamo preparando bene anche se mancherà capitan Alessio Gallitano per squalifica». Sulla classifica: «I nostri bonus sono finiti, non si può più sbagliare. Bene il risultato del derby di Ostia per il pareggio e il riposo che l’Ostiantica osserverà domenica. Noi dobbiamo lavorare di concentrazione senza fare drammi né essendo euforici. Dobbiamo farci trovare pronti e lo abbiamo capito, vista l’intensità negli allenamenti».

In collina, mister Roberto Macaluso non si fida della Longarina: «Vengono da otto giornate senza sconfitte, con la vittoria di Santa Marinella e vorranno i punti salvezza per allungare sulla terzultima. Noi dobbiamo rimanere agganciati alle prime, un passo falso sarebbe pesante. Il successo di domenica sul Civita Castellana ha dato slancio anche se il primo tempo non è andato bene. Decisamente meglio il secondo e si riparte da lì anche se i due gol subiti ci hanno dato fastidio. In settimana ci si è lavorato». Assente Gabriele Martinelli per qualifica, Damiano Pasquini e capitan Marco Roccisano, anche se acciaccato, rientrerà. Dentro Christian Suma, torna a disposizione Alessio Galletti e maglia da titolare per Miguel Vittorini, in buono stato di forma.