Santa Marinella celebra la festa rumeno-moldava Mărțișor • Terzo Binario News

Torna in città l’appuntamento con Mărțișor, l’antichissima ricorrenza tradizionale patrimonio immateriale UNESCU che celebra in Romania e Moldavia l’arrivo della primavera. L’evento, giunto alla sua Quarta edizione, si svolgerà il giorno 1 marzo alle 17 presso l’aula consiliare “Silvio Caratelli” in via Cicerone e il 2 marzo alle 15 presso la palestra dell’I. C. Piazzale della Gioventù. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Santa Marinella e curato dall’Assessorato alle Politiche Sociali con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza all’inclusione e al multiculturalismo.

L’evento, supportato dall’Ambasciata di Romania e Moldova, prevede due diversi appuntamenti, il primo dei quali celebrerà il 175° anniversario dalla nascita di Mihai Eminescu, celebre poeta romeno. Interverranno il sindaco Pietro Tidei, gli assessori Pierluigi D’Emilio e Gino Vinaccia, il direttore dell’Istituto Romeno Cultura e Ricerca umanistica di Venezia, il professor Cristian Luca e la dottoressa Irina Ilona Lazar presidente di Politeia. Si alterneranno recital di poesie e intrattenimento musicale.

Il giorno seguente, si entrerà nel vivo del Mărțișor con canti e esibizioni del tradizionale folklore, eseguiti da noti artisti e musicisti romeni: Ospodarii Din Riano, Steluța Floriştean, Jocul din Străbuni, Mariana Preda e Ionica Stan.

“Nella nostra città la comunità romena è molto numerosa e bene integrata-ha affermato il sindaco Pietro Tidei- l’Amministrazione Comunale ha voluto quindi dedicarle anche quest’anno un momento di festa. L’invito a partecipare a questa manifestazione è naturalmente esteso a tutti”.

All’invito si associa l’assessore Pierluigi D’Emilio.

“Questo appuntamento rappresenta un’occasione di scambio e conoscenza delle tradizioni di una popolazione che ha molto in comune con la cultura italiana.La tradizione è anche patrimonio immateriale UNESCU e siamo veramente felici che questa iniziativa abbia varcato i confini nazionali arrivando a far parlare di se anche sui media nazionali Romeni”, ha dichiarato l’assessore.

Le origini della Festa si perdono nei tempi. Il Mărțișor è un amuleto realizzato con fili rosso e bianco, intrecciato in un cordoncino a cui si lega un ciondolo portafortuna che viene regalato il giorno della festa.