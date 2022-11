Santa Marinella celebra il 4 Novembre, poco prima crolla un albero in via della Libertà • Terzo Binario News

Si è svolta questa mattina al cospetto del Monumento ai Caduti di Santa Marinella una cerimonia per celebrare il Giorno dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate.

Poco prima della cerimonia, un albero è crollato in via della Libertà.

Dopo la benedizione ed un breve riflessione del parroco Don Salvatore Rizzo Il sindaco Pietro Tidei e la comandante della Polizia Locale Kety Marinangeli hanno deposto una corona d’alloro ai piedi della stele che ricorda le vittime di guerra della cittadina osservando un minuto di raccoglimento in onore di tutti i caduti.

La cerimonia è stata resa più solenne grazie alle note della banda musicale di Santa Marinella Uniti per la musica.

Presenti numerose autorità militari, Carabinieri, Capitaneria di Porto associazione di volontariato, scolaresche consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

Il sindaco Tidei, nel suo intervento, ha voluto ringraziare per prima cosa tutti i rappresentanti delle forze del ordine che con il loro costante impegno di controllo e repressione hanno reso il territorio di Santa Marinella sempre più sicuro riducendo eventi anche di criminalità.

Il primo cittadino ha poi rivolto il suo pensiero ai volontari di Croce e Rossa e Misericordia per essere sempre al fianco della popolazione e alle fasce sociali più deboli soprattutto in questo particolare momento storico che vede molte famiglie in difficoltà economica.

Tidei si è poi soffermato su alcuni temi quali la solidarietà e la pace dei popoli, due temi purtroppo di grande attualità anche a causa delle guerre ancora in atto come il conflitto tra Russia e Ucraina che oltre ad aver causato distruzione e morte hanno provocato in tutto il mondo una pensante regressione economica. “Voglio concludere il mio discorso – ha detto il sindaco Tidei- usando le parale del Santo Padre Bergoglio sperando che presto nel mondo si torni a parlare solo di pace e non più di guerra”.