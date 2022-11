Ladispoli celebra domenica la Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate • Terzo Binario News

Saranno consegnate ai familiari dei militari di Ladispoli che hanno perso la vita nel primo conflitto mondiale

L’Amministrazione comunale in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate invita i cittadini a partecipare alla manifestazione in programma domenica 6 novembre con inizio alle 9 in piazzale Roma da dove si muoverà il corteo per raggiungere Piazza dei Caduti (ore 10).

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera il sindaco Alessandro Grando depositerà una corona presso il Monumento ai Caduti rendendo omaggio a tutti coloro che hanno lottato per la libertà e per la democrazia.

Durante la cerimonia saranno consegnate ai familiari dei militari di Ladispoli che hanno perso la vita nel primo conflitto mondiale le medaglie commemorative, coniate dall’Ente certificato dalla Regione Friuli “Coordinamento Albo D’Oro Grande Guerra” che si trova ad Udine, e che riportano ognuna il nome del caduto, il grado ed il Reparto di appartenenza.