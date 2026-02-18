 Santa Marinella, Battilocchio: "Più dei nomi conta la coalizione" • Terzo Binario News

Santa Marinella, Battilocchio: “Più dei nomi conta la coalizione”

Feb 18, 2026 | Politica, Santa Marinella

battilocchio

I partiti del centro-destra e le liste civiche di Santa Marinella sono al lavoro per individuare le migliori opzioni in vista delle prossime amministrative.

Prendiamo atto delle candidature emerse finora a livello locali e lavoreremo per arrivare a una sintesi. Per Forza Italia l’unità della coalizione è un valore molto
Importante e nel contesto dei tavoli provinciali e regionali, che saranno convocati in vista delle elezioni amministrative imminenti, verranno assunte le decisioni ufficiali conseguenti.

Vogliamo dare il nostro contributo, i termini di idee e programmi, per una nuova stagione di buon governo.


Alessandro Battilocchio
Coordinatore provinciale Forza Italia