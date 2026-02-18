Santa Marinella, Battilocchio: "Più dei nomi conta la coalizione" • Terzo Binario News

I partiti del centro-destra e le liste civiche di Santa Marinella sono al lavoro per individuare le migliori opzioni in vista delle prossime amministrative.

Prendiamo atto delle candidature emerse finora a livello locali e lavoreremo per arrivare a una sintesi. Per Forza Italia l’unità della coalizione è un valore molto

Importante e nel contesto dei tavoli provinciali e regionali, che saranno convocati in vista delle elezioni amministrative imminenti, verranno assunte le decisioni ufficiali conseguenti.

Vogliamo dare il nostro contributo, i termini di idee e programmi, per una nuova stagione di buon governo.



Alessandro Battilocchio

Coordinatore provinciale Forza Italia