Elezioni Ladispoli, vertice del centrodestra • Terzo Binario News

“Si è svolto nella serata di ieri nella sede di Forza Italia di Ladispoli un proficuo

incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Il tavolo ha confermato la piena sintonia della coalizione.

Durante il vertice, le delegazioni hanno ribadito con forza la centralità dei

partiti come pilastri fondamentali della vita democratica e dell’azione di

governo cittadino. In un panorama politico che richiede risposte concrete e

visione strategica, la coalizione di centrodestra riafferma il valore della propria

identità politica come garanzia di stabilità per i cittadini.

L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso programmatico

comune. Le forze politiche si sono impegnate a lavorare nelle prossime

settimane alla stesura di un programma condiviso, che sappia coniugare le

diverse sensibilità della coalizione in un’unica proposta politica organica,

moderna e capace di rispondere alle sfide future della città.

Le Segreterie

Fratelli d’Italia,

Forza Italia e Lega