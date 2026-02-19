Elezioni Ladispoli, vertice del centrodestra • Terzo Binario News

“Si è svolto nella serata di ieri nella sede di Forza Italia di Ladispoli un proficuo
incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.
Il tavolo ha confermato la piena sintonia della coalizione.
Durante il vertice, le delegazioni hanno ribadito con forza la centralità dei
partiti come pilastri fondamentali della vita democratica e dell’azione di
governo cittadino. In un panorama politico che richiede risposte concrete e
visione strategica, la coalizione di centrodestra riafferma il valore della propria
identità politica come garanzia di stabilità per i cittadini.
L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso programmatico
comune. Le forze politiche si sono impegnate a lavorare nelle prossime
settimane alla stesura di un programma condiviso, che sappia coniugare le
diverse sensibilità della coalizione in un’unica proposta politica organica,
moderna e capace di rispondere alle sfide future della città.
Le Segreterie
Fratelli d’Italia,
Forza Italia e Lega