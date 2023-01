Salvini a Civitavecchia firma per i fondi Pnrr: 35 milioni, nasce la bretella fra A12 e porto • Terzo Binario News

All’aula Pucci mostrati al Ministro dei Trasporti i progetti di viabilità, Fiumaretta ed ex Italcementi

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini oggi a Civitavecchia per la firma dei progetti Pnrr della città.

I progetti riguardano sia la città che il porto. Quello più utile ai cittadini – e il più immediato nella realizzazione, è la bretella fra porto e A12.

Attualmente per andare dall’autostrada allo scalo bisogna per forza passare dallo svincolo della A12 Civitavecchia Porto e scendere sulla Trasversale. In città infatti è impedito il passaggio dei mezzi pesanti dagli autovelox fissi.

Con questo nuovo asse viario sarà possibile evitare questo giro scomodo per arrivare direttamente al porto.

Sempre in ambito portuale, nei 35 milioni ottenuti dal Pnrr, è previsto il recupero dell’area di Fiumaretta che diventerà area per lo stoccaggio dell’agroalimentare.

Infine l’ex Italcementi, con l’area industriale che sarà destinata a spazio verde e servizi.

Dopo il passaggio al Pincio, Salvini si è recato alla Direzione Marittima.