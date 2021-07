Sabbie Nere, la Positivekite: "A noi lo spazio è stato negato" - Terzo Binario News

“In riferimento a questo articolo uscito su Terzobinario.it https://www.terzobinario.it/nudisti-e-bau-beach-alle-sabbie-nere-di-santa-severa/

tengo a fare una premessa: sono il presidente di Positivekite a.s.d. Iscritta nell’albo del comune di S. Marinella ed al Coni.

Abbiamo più volte richiesto un’area kite al comune di S. Marinella, nella spiaggia denominata sabbie nere, avanzando tutta la documentazione da parte di capitaneria di porti, dogane, parchi ed aree naturali protette, sovrintendenza, che ci autorizza ad un’area dedicata agli sport velico, ma avanzano sempre scuse e motivazioni delle più disparate per non autorizzare tale progetto.

L’ultima tra tante scuse è stato che dovevano mettere mano al PUA per autorizzare qualsiasi nuova attività sulla spiaggia.

Se il corridoio per il kite no, allora perché cani e naturisti si? Non sono sempre attività sulla spiaggia? Mi sorge una domanda:”visto che la spiaggia delle sabbie nere è un parco naturale protetto ed un monumento archeologico, hanno autorizzazione da sovrintendenza e parchi naturali protetti per autorizzare suddette aree?”

Unica mia valutazione, “non è che succederà come l’anno scorso che hanno fatto l’annuncio di un’area cani, senza aver mai delimitato, allestito con cestini, pulito e disinfettato l’area che effettivamente non esisteva.

La puzza di urina di cane in spiaggia non è mai stato il massimo…..”Gli annunci è facile darli, creando poi difficoltà a tutti quelli che si recano in quella spiaggia.

Ok i naturisti ed a chi va a prendere il sole nudo, ma purtroppo oltre ai naturisti che conosco personalmente, e posso dire che sono bravissime persone (quelli dell’associazione), ma oltre alla zona militare si verificano situazioni alquanto imbarazzanti per le persone che passeggiano tranquillamente in spiaggia.

Scene di sesso al pubblico sono quasi all’ordine del giorno e la cosa si protrae da molti anni.

Questa situazione senza nessun controllo grava su questa spiaggia”.

Filippo Campione presidente di Positivekite a.s.d.