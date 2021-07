Magnani al consiglio di Cerveteri: "Aiuti da maggioranza e opposizione per Coloriamo la Nostra Città" - Terzo Binario News

In apertura di seduta ho invitato i consiglieri di maggioranza, la giunta e i consiglieri di opposizione ad unirsi per donare un importo equivalente ai nostri gettoni di presenza all’iniziativa di Donato Ciccone Coloriamo la Nostra Città #Coloriamolenostrescuole.

Il riferimento simbolico al gettone di presenza vuole essere un segnale #positivo, quando si tratta di iniziative di #interesse_civico e #valoricomuni si collabora, indipendentemente dai colori politici di appartenenza.

L’iniziativa di Donato Ciccone va avanti da alcuni mesi e molti la conoscono già perché, sia a Ladispoli che a Cerveteri, ha contribuito a dare #nuova_vita a molti edifici e soprattutto ad alcune #Scuole, tra cui, nel nostro Comune, il plesso de #I_Terzi, il #Don_Milani a Valcanneto, il #G_Cena e il #Montessori a Cerveteri.

Non solo, grazie a Donato, ai suoi collaboratori e a un imprenditore di Ladispoli, gli #avanzi_di_vernice in buono stato potranno essere portati presso l’edilizia Conte per #essere_utilizzati nell’iniziativa #Coloriamolanostracittà #Coloriamolanostrascuola.

I consiglieri di opposizione mi hanno già dato tutti personalmente la loro disponibilità, faremo un versamento attraverso la raccolta #gofundme, e potete farlo tutti, sul sito:

https://www.gofundme.com/…/coloriamo-la-nostra-citt… .

Spero che neanche la maggioranza si faccia attendere, io sono a disposizione per qualunque chiarimento.

Grazie a Donato, ai suoi artisti e a tutti quelli che stanno collaborando”.

Alessandro Magnani