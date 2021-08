Sabato parte ad Allumiere il “Mercatino della terra” - Terzo Binario News

Iniziativa promossa dal comune di Allumiere con l’associazione “Slowfood” Costa Maremma Laziale

di Cristiana Vallarino

“Mercatino della terra”, così è intitolata l’iniziativa promossa dal comune di Allumiere e l’associazione “Slowfood” Costa Maremma Laziale che partirà sabato 28 agosto dalle ore 19 con i banchi allestiti dai produttori del territorio, coi quali avranno l’opportunità di promuovere e vendere i propri prodotti.

Formaggi, vino, olio, miele e moltissimi altri prodotti nostrani saranno i protagonisti della serata, alla cui organizzazione si è dedicata Dania Trotti: una quindicina i banchi che saranno posizionati lungo via Roma.

“Si tratta di un’operazione di promozione fondamentale per la nostra agricoltura che ha molto da offrire – ha detto l’assessore alla Cultura Brunella Franceschini -. Un tema portante che sta a cuore a questa amministrazione, non a caso abbiamo già in calendario altre iniziative insieme all’associazione “Slowfood” alla quale vanno i miei ringraziamenti per il lavoro che quotidianamente svolge al fianco dei produttori”.

Domenica 29, inoltre, un grande appuntamento con la musica italiana di qualità: Francesco Baccini live in Piazza dalla Repubblica dalle ore 21.30. Il cantautore genovese propone l’essenza della sua musica in un coinvolgente concerto. “Ho voglia di innamorarmi”, “Le donne di Modena”, “Genova Blues” sono solo alcuni dei suoi successi che lo hanno reso celebre e che si potranno ascoltare dal vivo nella piazza principale del centro collinare. Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione alla mail prolocoallumiere2021@libero.it o passando alla sede della Proloco di Allumiere.

Da non dimenticare che da venerdì è allestita al Palazzo camerale la mostra fotografica per la serie IncontrArte “Suggestioni di un territorio” e sarà visitabile fino all’8 settembre con orario 10-13 durante la settimana e nel week end 18-22. Espongono i fotografi Pietro De Angelis, Enrico Ingle, Violetta Menichini, Franco Pierini, Angelo Bonarelli, Giovanni Canu. Prenotazioni alla mail museo@comune.allumiere.rm.it o al n. 0766967793.