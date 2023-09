Sabato la presentazione del libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo 3, 3mila anni tra storia e immagini” • Terzo Binario News

“Il momento tanto atteso, chiesto e pensato è arrivato: sabato 7 ottobre 2023 sarà presentato ufficialmente il libro “Ladispoli – Un lungo viaggio nel tempo – Volume 3 – Tremila anni tra storia e immagini”, edito dalla Casa Editrice CISU.

Con il Patrocinio di Città di Ladispoli, Pro Loco Ladispoli, Centro Mare Radio e Associazione Culturale Progetti, l’evento si svolgerà nella Sala Consiliare “Fausto Ceraolo”, Piazza Giovanni Falcone 1, a partire dalle ore 17.

Presieduto dal Giornalista Marco Di Marzio, l’incontro vedrà il saluto del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, le introduzioni dell’editore CISU Enzo Colamartini e della Direttrice di Collana CISU Luana Bedin, nonché l’intervento degli autori.

La pubblicazione del volume, oltre a sancire l’entrata sulla scena di una nuova opera letteraria dedicata alla riscoperta della storia locale, segna la chiusura di un lavoro di studio e di ricerca durato 9 anni, che ha portato il 14 dicembre 2017 e il 15 dicembre 2019 alla presentazione degli altri due volumi.

Il testo, composto di oltre 430 pagine, come i due precedenti, intende raccontare tremila anni di storia di un territorio, oggi Comune di Ladispoli, attraverso l’ausilio di immagini capaci di raccontare l’evoluzione, dalle origini ad oggi.

Un traguardo importante, reso possibile grazie all’impegno degli autori Luana Bedin, Luigi Cicillini, Nardino D’Alessio, Marco Di Marzio, Marco Mellace, Claudio Nardocci e Crescenzo Paliotta, dei collaboratori Giuseppe Cifani, Giovanna Latour, Maria Teresa Massaruti, Cristina Calabrese, il compianto Furio Civitella, oltre al prezioso contributo di molti cittadini spinti a sostenere il progetto editoriale per amore di Ladispoli e della sua storia.

Il libro, sponsorizzato da Gran Bar Nazionale e Hotel Miramare, è suddiviso in otto capitoli e in specifici paragrafi, mediante i quali, secondo diversi argomenti trattati e con il supporto delle ricostruzioni 3D, si struttura il lungo e visivo viaggio nel tempo.

Fare memoria è fondamentale, soprattutto per il presente, ed è per questo che al fine di dare ulteriore sottolineatura al momento, l’evento di sabato 7 ottobre vedrà in contemporanea, sempre in Piazza Falcone, antistante il Palazzo Comunale, dalle ore 15:30 fino al termine della presentazione, una esposizione di auto e macchine agricole d’epoca utilizzate in passato a Ladispoli.

Durante il pomeriggio sarà possibile acquistare il libro, oppure inoltre prenotare l’intera collana comprendente un cofanetto composto da tre volumi, sia in formato cartaceo che digitale, così da poter venire incontro alle diverse esigenze di una società moderna ma volenterosa di approfondire il suo passato”.

Marco Di Marzio